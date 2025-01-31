شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوثق تساقط الثلج في بعض المناطق بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض خبير الطقس والفلك خالد الزعاق مظاهر الطقس اليوم الجمعة، والتي وصلت في بعض المناطق إلى التجمد.

وثق الزعاق من خلال فيديو نشره عبر موقع إكس تساقط الثلج في المكان المتواجد فيه وقام بحفر تاريخ اليوم 1 شعبان 2025 بالثلج على سيارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في تقريره عن حالة الطقس أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ في المناطق الشمالية من المملكة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2°م إلى 2°م تحت الصفر.