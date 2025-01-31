شكرا لقرائتكم خبر عن الأولوية للمؤهلات الأدنى.. تفاصيل برنامج "المصافحة الذهبية" والان نبدء بالتفاصيل

الاستفادة من البرنامج

الدمام - شريف احمد - استُحدث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.وتكون آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.ووفقًا لشروط برنامج المصافحة الذهبية فإن الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، ولا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.كما لا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل: نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً.ووفقًا للشروط أيضًا لا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.ويعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات - بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقًا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.وتكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية - التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية - من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة.وذلك بدلاً من التوظيف الجديد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يومًا.