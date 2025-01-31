شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الفضلي يلتقي بعددٍ من المواطنين والمزارعين في منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا الخدمية، من أبرزها، تطوير الخدمات الزراعية، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وتعزيز البرامج البيئية، ودعم الثروة الحيوانية، بما يلبي طموحات المزارعين، ويرتقي بقطاع الزراعة في المنطقة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية



واستمع إلى طلبات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، مثمنًا مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، كما وجه بحصر جميع الطلبات، وسرعة معالجتها وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة. الدمام - شريف احمد - التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بعددٍ من المواطنين والمزارعين في منطقة جازان، للاستماع إلى احتياجاتهم، وتطلعاتهم، واستفساراتهم المتعلقة بالمشاريع البيئية والمائية والزراعية، التي تشرف عليها الوزارة في المنطقة، وذلك بمقر غرفة جازان.وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا الخدمية، من أبرزها، تطوير الخدمات الزراعية، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وتعزيز البرامج البيئية، ودعم الثروة الحيوانية، بما يلبي طموحات المزارعين، ويرتقي بقطاع الزراعة في المنطقة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.واستمع إلى طلبات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، مثمنًا مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، كما وجه بحصر جميع الطلبات، وسرعة معالجتها وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.