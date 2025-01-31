شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في المنطقة الشرقية بقطاع الخبر امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة.

وأكدت الفرق أنه تم تقديم المساعدة اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى – وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.