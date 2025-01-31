شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: ذروة الموجة الباردة ستشهدها المملكة الإثنين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح عقيل العقيل – محلل بالمركز الوطني للأرصاد أن المملكة ستشهد ذروة الموجة الباردة وانخفاض درجات الحرارة يوم الإثنين بحول الله.

وقال العقيل :”تترواح درجات الحرارة مابين درجة مئوية لأربعة درجات على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وشمال منطقة المدينة المنورة ومن غير المتوقع هطول الأمطار “.

وأضاف “بقى على انتهاء الشتاء أرصادياً 28 يوم ، وفلكياً ينتهي الشتاء يوم 21 مارس ‏⁧”.