شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشاريع ابتكارية تتألق بختام معسكر "ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي" والان نبدء بالتفاصيل

أبرز المشاريع الابتكارية

تحقيق التنمية وتعزيز التنافسية

معسكر "ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي"

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جمعية روبوطويق، المعسكر التدريبي ”ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي“، الذي استهدف الطالبات والطلاب والمهتمين بتقنية الروبوت وإنترنت الأشياء والتصنيع الرقمي، وذلك في مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية بالجامعة.وتضمَّن الحفل الختامي معرضًا مصاحبًا لمخرجات المعسكر المتمثلة في «9» مشاريع ابتكارية؛ شملت مشروع ”ناسك“، باعتباره تطبيقًا ذكيًا يُعنى بتسهيل المناسك في الحرم المكي عبر تطوير العربات المستخدمة لنقل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.ومشروع ”Nubi“ كحاضنة مبتكرة مصممة لتعزيز الرعاية المقدمة للأطفال الخدج. ومشروع ”MediPal“ بوصفه جهاز روبوت مصممًا لقياس جميع العلامات الحيوية. ومشروع ”Rescuvo“ الذي يعرض روبوتًا يُستخدم في عمليات الإنقاذ.وشملت المشاريع الابتكارية؛ مشروع ”Celeris“ الذي يُقدم روبوتًا مختصًا في صيانة السيارات عبر تغيير العجلات المتضرّرة. ومشروع ”Cement Robot“ بوصفه روبوتًا يُستخدم في عمليات البناء.وروبوت ”براق“ المُختصّ في تنظيف زجاج المباني والأبراج. وصولًا إلى روبوت ”Inspecto“ المعني بفحص المصانع لتحسين مستوى الأمن والسلامة، وتقليل التكاليف التشغيلية.ومشروع ”Blue Bee“ الذي يقدم روبوتات قادرة على رسم خرائط تفصيلية للمناطق المحيطة، والتنقل في بيئات متنوعة دون الاعتماد على أيٍ من تطبيقات الخرائط، أو شبكات الاتصال والإنترنت.وأوضحت مديرة معمل كود في مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الدكتورة مرام صبري: ”أنَّ تصميم المشاريع الابتكارية يُعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية في مختلف المجالات، إذ يُمكن للشركات والمؤسسات مواجهة التحديات العالمية بطرق مبتكرة ومستدامة، مما يُساهم في تحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل جديدة. حيث إنَّ التركيز على المشاريع الابتكارية ضرورة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق الريادة المستقبلية“.يُشار إلى أنَّ معسكر ”ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي“ استمرّ لأربعة أشهر، وتضمَّن ما يقارب «47» ورشة عمل تدريبية في مجالات متخصصة، ك ”الإلكترونيات“، و”الدوائر الكهربائية“، و”البرمجة“، و”النمذجة“، و”التفكير التصميمي“؛ مما ساهم في إكساب المشاركين مهارات وخبرات متقدمة في أنظمة الروبوت والتصنيع الرقمي، وبناء علاقات حيوية ومثمرة.ويأتي المعسكر ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال، للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم مخرجات وطنية تنافسية، وبناء مجتمع معرفي مستدام.