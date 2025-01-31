شكرا لقرائتكم خبر عن بحد أقصى 50%.. السماح بممارسة الأنشطة المتجانسة في المرافق الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمحت وزارة البلديات والإسكان بممارسة الأنشطة الإضافية في المرافق الترفيهية، بما فيها المراكز الترفيهية، ومدن الملاهي المعتمدة من الوزارة، بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص. شروط مساحة الأنشطة واشترطت الوزارة المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيس، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن ستة أمتار مربعة، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، لافتةً إلى السماح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.

وتشمل الأنشطة الإضافية، تلك الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة، وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له، وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.

