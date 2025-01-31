شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة لدى ألمانيا تحذر من تحويل الأموال الشركات صحية وسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت ‏سفارة المملكة لدى ألمانيا على المواطنين والزائرين لألمانيا للعلاج بعدم تحويل أموال لشركات صحية وسيطة إلا بعد التواصل مع الملحقية الصحية التابعة للسفارة والتأكد من موثوقية هذه الشركات.

وتأمل السفارة من المواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:

- هاتف السفارة: 004930889250

- هاتف الطوارئ الشؤون السعوديين:

00491755760249

- الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج:

00966920011114

- [email protected]