اخبار السعوديه

"الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات

0 نشر
عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

"الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد اللقاحات الوقائية من أهم وسائل الحماية ضد الأمراض التنفسية المعدية، حيث تساهم في تقليل معدلات الإصابة والمضاعفات الشديدة والوفيات، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

اللقاحات توفر التحصين اللازم

وقد أثبتت الدراسات أن التحصين المبكر يعزز المناعة المجتمعية ويحد من انتشار الفيروسات الموسمية مثل الإنفلونزا، مما يقلل الضغط على المنشآت الصحية ويحسن جودة الحياة.
ومع توفر اللقاحات في مراكز الرعاية الأولية، يُنصح الجميع بأخذها في الوقت المناسب لضمان حماية فعالة ضد هذه الأمراض.
نشاط الفيروسات التنفسية في المملكة أعلى هذه الأيام - اليوم

إصابات أعلى ووفيات أقل

وأكد وكيل الصحة السكانية في وزارة الصحة، استشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري، أن نشاط الفيروسات التنفسية، وخاصة الإنفلونزا، في المملكة أعلى هذه الأيام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن معدلات التنويم والمرض الشديد والوفيات أقل بشكل واضح – بفضل الله.
وأشار إلى أن الإقبال المبكر على التحصينات والتغطية الجيدة للفئات عالية الخطورة كان له دور رئيسي في هذا التحسن.
وأضاف: "لا يزال الوقت متاحًا للحصول على الحماية من هذه الفيروسات، حيث تتوفر اللقاحات في مراكز الرعاية الأولية، سواء بموعد أو بدونه"، مشددًا على أن: "البر بالوالدين يكتمل بحمايتهم من الأمراض المعدية بالتحصينات الوقائية".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا