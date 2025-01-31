شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

اللقاحات توفر التحصين اللازم

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إصابات أعلى ووفيات أقل

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الدمام - شريف احمد - تعد اللقاحات الوقائية من أهم وسائل الحماية ضد الأمراض التنفسية المعدية، حيث تساهم في تقليل معدلات الإصابة والمضاعفات الشديدة والوفيات، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وقد أثبتت الدراسات أن التحصين المبكر يعزز المناعة المجتمعية ويحد من انتشار الفيروسات الموسمية مثل الإنفلونزا، مما يقلل الضغط على المنشآت الصحية ويحسن جودة الحياة.ومع توفر اللقاحات في مراكز الرعاية الأولية، يُنصح الجميع بأخذها في الوقت المناسب لضمان حماية فعالة ضد هذه الأمراضوأكد وكيل الصحة السكانية في وزارة الصحة، استشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري، أن نشاط الفيروسات التنفسية، وخاصة الإنفلونزا، في المملكة أعلى هذه الأيام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن معدلات التنويم والمرض الشديد والوفيات أقل بشكل واضح – بفضل الله.وأشار إلى أن الإقبال المبكر على التحصينات والتغطية الجيدة للفئات عالية الخطورة كان له دور رئيسي في هذا التحسن.وأضاف: "لا يزال الوقت متاحًا للحصول على الحماية من هذه الفيروسات، حيث تتوفر اللقاحات في مراكز الرعاية الأولية، سواء بموعد أو بدونه"، مشددًا على أن: "البر بالوالدين يكتمل بحمايتهم من الأمراض المعدية بالتحصينات الوقائية