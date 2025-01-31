شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على إجازة الشتاء 24 يومًا وعدد ساعات النهار تزداد يوميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على موسم العقارب وإجازة الشتاء ونهاية الفصل الثاني.

وأوضح المسند أن هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشر الأخير من فبراير، لافتًا أن عدد ساعات النهار تزداد بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب 10 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني20 يومًا، ويوم التأسيس 23 يومًا، وإجازة الشتاء 24 يومًا، ورمضان 29 يومًا، والحميمين 49 يومًا، بينما إجازة عيد الفطر 49 يومًا.”

‏وأضاف؛” بقي على الربيع 49 يومًا، وعلى الذراعين 75 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 119 يومًا، والحج 125 يومًا، وفصل الصيف 141 يومًا، و إجازة الصيف 146 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 146 يومًا.”