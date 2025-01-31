شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم 657 منزلًا للأسر المحتاجة بمنطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

مساكن آمنة

د.عبدالله آل دربه

تكافل اجتماعي

الدمام - شريف احمد - يعد توفير المسكن الملائم والآمن أحد أهم مقومات الحياة الكريمة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة، إذ إن الحصول على بيئة سكنية آمنة هو حق أساسي لكل فرد في المجتمع، وخصوصًا الأسر المحتاجة التي تعاني من ضعف الإمكانيات المالية، ما قد يحول دون قدرتها على ترميم مساكنها وتأهيلها بالشكل الذي يوفر لهم حياة مستقرة وآمنة.ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المبادرات التي تستهدف ترميم المنازل المتهالكة وتحسينها لتكون ملائمة للعيش الكريم من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز من استقرار الأسر وتحسن من ظروفهم المعيشية.وتعمل جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشاريع متخصصة في ترميم منازل الأسر المحتاجة وفق خطط مدروسة ومعايير هندسية حديثة بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي وتحسين البيئة السكنية.وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن علي آل دربه، أن الجمعية تواصل جهودها المستمرة لتنفيذ مشاريع الترميم والتنمية السكنية لمستفيديها، وذلك بهدف توفير مساكن آمنة ومستدامة تضمن العيش الكريم للأسر المستحقة.وأوضح أن الجمعية عملت منذ تأسيسها في عام 2022 على تنفيذ مشاريع ترميم شملت عددًا من المنازل وأسهمت في تحسين جودة الحياة لعدد كبير من المستفيدين، حيث تم ترميم 657 منزل لأكثر من 3200 مستفيد في 7 محافظات في حين بلغت ساعات التطوع 19718.5 ساعة تطوعية من خلال قرابة 707 متطوع بعائد إقتصادي 731,406,25 وبلغت نسبة الرضا من المتطوعين 100% في تقرير منصة العمل التطوعي لسنة 2024 .وأشار " آل دربه " إلى أن الجمعية تعتمد على استراتيجيات متكاملة لتنفيذ مشاريع الترميم وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق الاستدامة والكفاءة في التنفيذ، حيث يتم دراسة حالة المنازل المستهدفة بعناية ووضع الحلول المناسبة لكل حالة، بما يضمن تحسين جودة البناء ورفع مستوى الأمان للأسر المستفيدة.كما أن الجمعية تحرص على تبني أحدث الممارسات الهندسية لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وبتكاليف مناسبة، مما يساهم في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.وأضاف أن الجمعية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توفير بيئة سكنية آمنة للأسر المحتاجة، كما تسعى الجمعية إلى بناء شراكات مع مختلف الجهات الداعمة من أجل ضمان استمرارية المشاريع وزيادة أثرها الاجتماعي، حيث تؤمن الجمعية بأن الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تسهم في دعم مشاريع الترميم بشكل مستدام، مما ينعكس إيجابًا على حياة الأسر المستفيدة.وأكد أن الجمعية لا تقتصر على مشاريع الترميم فقط، بل تشمل أنشطتها تنفيذ برامج لدعم الأسر من خلال توفير المساعدات المختلفة مثل السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية لضمان تحسين جودة الحياة للمستفيدين، حيث تم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع نوعية لدعم الأسر، من خلال توفير سلال غذائية استفادت منها 50 أسرة، إضافة إلى توفير أجهزة تكييف لعدد من الأسر المحتاجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الجمعية.وشدد " آل دربه " على أن الجمعية مستمرة في تقديم حلول تنموية مستدامة في مجال الترميم وتحسين البيئة السكنية للمحتاجين وفق خطط ممنهجة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستحقة، داعيًا الجهات المانحة والداعمين إلى مواصلة دعم هذه الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع.