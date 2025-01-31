وفاة الفنان السعودي محمد الطويان.. مسيرة فنية حافلة

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محمد بن مسعود - الدمام - توفي الفنان السعودي القدير محمد الطويان، اليوم، عن عمر 80 عامًا، بعد رحلة فنية طويلة أثرى خلالها الدراما السعودية والخليجية بأعمال مميزة. ونعى الوسط الفني والجمهور الراحل، مستذكرين إسهاماته البارزة وبصمته المميزة في المشهد الدرامي.

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