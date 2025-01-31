شكرا لمتابعة خبر عن حكم الوضوء والصلاة على السرير للمرضى؟ الشيخ الشثري يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال حول حكم الوضوء والصلاة على السرير إذا كان الشخص مريضًا.

وقال الشيخ الشثري خلال مداخلته عبر قناة «الرسالة»، يجب على المسلم أن يحافظ على صلاته ما دام عقله معه، مهما كانت ظروفه أو حالته، مشيرًا إلى أنه إذا كان الشخص قادرًا على أداء الصلاة بشكل كامل، مثل القيام والركوع والسجود، فيجب عليه أن يؤدي جميع أركان الصلاة.

أما إذا كان مريضًا أو عاجزًا عن القيام ببعض الأركان، مثل الصلاة على السرير أو في وضعية لا تسمح بالقيام، فيجوز له الصلاة حسب حالته.

كما أكد الشيخ الشثري أن المريض يُبشر بالأجر، لأنه يؤدي الصلاة على قدر استطاعته، وعليه الحفاظ على أوقاتها.