شكرا لمتابعة خبر عن أمير حائل : لم نستثمر بحائل سوى 1٪ وسنستثمرها الباقي مستقبلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لراليات حائل الدولية، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، إن الاستثمار في حائل بلغ 1٪ ، متطلعا لرفع نسبة الاستثمار إلى 10% من خلال دعم هذه الدولة المباركة.

وأضاف خلال حديثه في رالي حائل الدولي 2025، اليوم الخميس بمنتزه المغطاة :”حائل تخوض هذا الرالي بسباق الزمن والإقتصاد والسياحة والثقافة.. وهذه النسخة من رالي حائل نسخة استثنائية بمعنى للكلمة ، وتحمل كأس العالم للباحة، وكأس الشرق الأوسط للباحة.. وكأس آسيا للباحة في الدراجات النارية “.

ولفت إلى أن عدد الجنسيات المشاركة في البطولة 22 جنسية، فيما بلغ عدد السيارات المشاركة 65 سيارة، فيما بلغ عدد الدراجات 29 دراجة.

يذكر أن رالي حائل الدولي 2025 يضم أربع بطولات: بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا.