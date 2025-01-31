شكرا لمتابعة خبر عن معنى وأصل تسمية الجنادرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي معنى وأصل تسمية الجنادرية والتي قد لا يعرفها البعض.

وذكر أن الجنادرية سمية بذلك نسبة إلى روضة كانت وجهة الناس لرحلات الكشتة في وقت الربيع.

ولفت إلى أن أهل الرياض كانوا يقومون برحلات الكشتة فيها خاصة في أوقات الأمطار، مضيفا أنه لهذا السبب سمي المكان بشكل كامل “الجنادرية”.

وأضاف أن اسم “الجنادرية” مشتق من الجندرة التي هي عبارة عن آلة خشبية كان العرب قديما يستخدمها لصقل الملابس وبسطها، مشيرا إلى أن معنى “الجندرة” هو “أعاد رونق الشيء بعد ذهابه.

وأشاد بدور الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي في تطوير ميدان الهجن بالجنادرية.