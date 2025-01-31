انت الان تتابع الملحن ناصر الصالح.. في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2025, 10:46 مساءً

توفي الملحن السعودي ناصر الصالح، أحد أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية، بعد مسيرة حافلة بالإبداع والتجديد. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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