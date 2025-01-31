شكرا لمتابعة خبر عن عبدالكريم الحربي: المواطنون يصرفون تريليون وربع ريال في نقاط البيع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر عبدالكريم الحربي، مشهور بمواقع التواصل الاجتماعي، عن انبهاره من تقرير البنك المركزي السعودي، بشأن ما يصرفه المواطنون.

وقال “الحربي” إن اجمالي صرف المواطنين هو تريليون وربع ريال في نقاط البيع، ويتصدرها تطبيقات التوصيل ومن بينها هنقرستيشن بنسبة 47% تليه جاهز 37.9%.

ولفت إلى أن أكثر المطاعم التي يصرف فيها المواطنون ماكدونالدز تليه البيك، ومطعم الرومانسية، وكنتاكي، وشاورما.

وشملت قائمة المطاعم دانكن تليه ستاربكس ثم عنوان القهوة، بينما جاء تسوق المواطنون في أمازون وجرير وإكسترا ونون، فيما تصدرت شركة stc القائمة بقطاع الاتصالات تليه موبايلي.

ونوه الحربي إلى أكثر المحطات ومكاتب تأجير السيارات وتطبيقات التوصيل والصيدليات التي ينفق فيها المواطنون أموالهم فيها بكثرة، مشيرا إلى أن هذا التقرير جعله يشعر بالصدمة.