شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الأجزاء الساحلية منها.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أكثر من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.