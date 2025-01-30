شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أسباب رؤيتنا لهلال شهر شعبان بوضوح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس والفلك خالد الزعاق أسباب رؤيتنا لهلال شهر شعبان بوضوح يوم الخميس في الجهة الغربية.

وقال الزعاق عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “السبب أن عمر القمر كبير اليوم، يوم الخميس عمر القمر أكثر من يوم لأنه وُلد بالأمس ” .

وتابع الزعاق : ” وُلد القمر عصر يوم الأربعاء الساعة الثالثة والنصف تقريباً، لكنه غاب يوم الأربعاء قبل مغيب الشمس، لذلك بعد مغيب الشمس لا يكون هلالاً لكنه غائب قبل الشمس، لذا نشاهده بكل وضوح وجلاء”.