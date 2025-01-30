شكرا لمتابعة خبر عن أميرة الطويل للشباب: خلّوكم فخورين بهويتكم السعودية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصحت سيدة الأعمال أميرة الطويل، جيل الشباب بأن يبقوا فخورين بهويتهم السعودية.

وأجابت الطويل علي سؤال لأحد مقدمي البرامج، عن النصيحة التي تقدمها لشباب المملكة، قائلة: “اقول لشبابنا خليكم فخورين بهويتكم”.

وتابعت: “ماشاء الله الشباب السعودي فخور دايما بهويته وهذا ما يميزنا، واتمني أن نستمر في ذلك، مهما انفتحنا على العالم والعالم انفتح لنا، يجب ان نبقى فخورين بهويتنا السعودية والعربية”.