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أميرة الطويل للشباب: خلّوكم فخورين بهويتكم السعودية ..فيديو

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أميرة الطويل للشباب: خلّوكم فخورين بهويتكم السعودية ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نصحت سيدة الأعمال أميرة الطويل، جيل الشباب بأن يبقوا فخورين بهويتهم السعودية.

وأجابت الطويل علي سؤال لأحد مقدمي البرامج، عن النصيحة التي تقدمها لشباب المملكة، قائلة: “اقول لشبابنا خليكم فخورين بهويتكم”.

وتابعت: “ماشاء الله الشباب السعودي فخور دايما بهويته وهذا ما يميزنا، واتمني أن نستمر في ذلك، مهما انفتحنا على العالم والعالم انفتح لنا، يجب ان نبقى فخورين بهويتنا السعودية والعربية”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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