شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق أعمال تطوير طريق الإمام محمد بن سعود بالباحة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت أمانة منطقة الباحة بموعد أعمال تطوير طريق الإمام محمد بن سعود وطريق ابراهيم الإبراهيم بمدينة الباحة.

وأوضحت أمانة المنطقة أنه سيتم تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع جادة الباحة بطريق الإمام محمد بن سعود بمدينة الباحة الأحد 1446/08/03 ه.

ونبهت مرتادي الطريق بأن الأعمال تتضمن تعديلات في إتجاه الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة الباحة.

يذكر أن ذلك يأتب ضمن خطط أمانة منطقة الباحة لتعزيز أنسنة المدينة ورفع جودة الحياة بها.

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