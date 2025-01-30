شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الخميس.. حائل وطريف تسجلان أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة الصغرى

انخفاض درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - سجلت كل من حائل وطريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد فقد سجلت كلاهما درجتين مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت سكاكا وعرعر والقريات بـ 4 مئوية، ثم رفحاء التي سجلت 5 درجات.وأخيرًا القصيم وتبوك وسجلتا 6 درجات مئوية.سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الأربعاء/الخميس.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 10 درجة مئوية.- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.- الرياض 9 درجات مئوية.- جدة 20 درجة مئوية.- أبها 7 درجات مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 2 درجات مئوية.- الباحة 8 درجات مئوية.- عرعر 2 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية- نجران 11 درجة مئوية.الخرج 8 درجة مئوية.- المجمعة 7 درجات مئوية.- وادي الدواسر 8 درجة مئوية.- الدوادمي 7 درجات مئوية..- شرورة 13 درجة مئوية.أعلن المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت 1 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير، إذ يستمر الطقس البارد على عدد من مناطق المملكة.ووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئوية.ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز.