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رئيس وزراء قطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير منطقة

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واس- الرياض 0 تبليغ

رئيس وزراء قطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير منطقة

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الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة طلال بن فرحان العنزي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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