شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير منطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة طلال بن فرحان العنزي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

