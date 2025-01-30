شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة العُلا" توقع شراكات تراثية وثقافية مع مؤسسات إيطالية والان نبدء بالتفاصيل

تبادل ثقافي

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، شراكات جديدة مع المديرية العامة للمتاحف الإيطالية ومتنزه بومبي الأثري، وتُضاف هذه الاتفاقيات إلى سلسلة من الشراكات القائمة بين الجانبين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على التراث والآثار والمتاحف.وترتكز هذه الشراكات على إرث عريق من التعاون وتبادل الخبرات، ويتجذر في تاريخ طريق البخور القديم الذي ربط بين الحضارتين، وتشمل مجالات التعاون المتنوعة الآثار والغذاء والهندسة المعمارية، مما يعكس ثراء وتنوع الروابط بين العُلا وإيطاليا.وشهد التعاون بين العُلا وإيطاليا ازدهارًا في السنوات الماضية عبر مبادرات متنوعة؛ منها مع "سلو فود"، والتوأمة الفريدة مع مدينة "ماتيرا" الإيطالية من خلال برنامج يُعنى بحماية التراث الثقافي، واتفاقية مع المتحف الأثري الوطني في نابولي، التي انطلقت بمعرض قدّم مجموعة من الروائع الأثرية الإيطالية.وفي عام 2023، وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ونظيره الإيطالي جينارو سانجوليانو، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مؤخرًا محافظة العُلا، إيذانًا بمرحلة جديدة من التعاون الثقافي, واطلعت ميلوني والوفد المرافق لها على مجموعة من المعالم الثقافية والتاريخية في العُلا، بما في ذلك موقع الحِجر، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.وقالت الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل: "العُلا وبومبي يجمعهما تشابه في العمق التاريخي، ونتطلع معًا لتطويرها من خلال التعاون الدولي في مجال صون التراث، وإدارته، وتعريف العالم بالإرث الثقافي، مما يعكس مساعينا الطموحة لتعزيز السياحة المستدامة".وأشارت إلى أن هذه الشراكة تعزز نطاق التعاون في مجالات متعددة من خلال تبادل المعرفة، والتزام الجانبين المشترك بحماية الكنوز الثقافية للأجيال القادمة، والعمل معًا لتصميم وإنشاء أصول ثقافية وتجارب جديدة.