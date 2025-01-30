شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراة بالتعاون مع وزارة التعليم.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل فيه ابتداءً من اليوم الخميس 30 رجب 1446هـ الموافق 30 يناير 2025م عبر صفحة البرنامج على موقع الهيئة الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية الوطنية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة بما يعزز الأمن السيبراني في المملكة.

وأشارت إلى أن البرنامج يركز على عددٍ من التخصصات المتمثلة في: «علم التشفير، أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، السياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني، الأمن السيبراني في التقنيات الناشئة».

وبينت الهيئة أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف تقديم عدد من المزايا الداعمة للمبتعثين؛ منها الابتعاث إلى 30 جامعة عالمية متميزة في المجال، وتوفير منح بحثية في مجالات الأمن السيبراني لتمكين المبتعثين في البرنامج من استكشاف الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تقديم البرامج المساندة التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين، بما يسهم في بناء الكفاءات الوطنية المتميزة ذات التنافسية العالية في المجال، ويعزز من المهارات لدى الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني.

يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.