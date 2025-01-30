شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: شهر رمضان سيشهد انتهاء فصل الشتاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، أن أجواء الطقس في المملكة تميل للاستقرار خلال هذا الأسبوع.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “تنعدم فرص سقوط الأمطار عدا بعض أجزاء المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية”.

وتابع العقيل: “سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة مثل تبوك والجوف وحائل، وستسجل الرياض 5 درجات مئوية الأسبوع المقبل، في حين تلامس درجات الحرارة في المناطق الشمالية درجة الصفر المئوية”.

وأضاف محلل الطقس: ” شهر رمضان سيشهد انتهاء فصل الشتاء وأجواء ربيعية معتدلة ورائعة، حيث يبدأ فصل الربيع أرصاديًا في الأول من مارس المقبل”.

ولفت المحلل إلى أننا نعيش في الشهر الأخير من أشهر الشتاء، وخلاله تبقى الموجات الباردة على المناطق الشمالية من المملكة.