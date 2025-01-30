شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بدر يرثي الأمير محمد بن فهد بكلمات مؤثرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير عن حزنه العميق لفقدان الأمير محمد بن فهد – رحمه الله-، ففي قصيدته، وصف الأمير الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدًا مكانته الرفيعة في قلوب الجميع.

وقال الأمير بدر: “لا للمواجع كلام ولا للمدامع سلام، لو هو مات ما عاد يوصلني كلامه وسلامه، له صهيل الحصان وله عرضت حسام وله وداع الأسود اللي وادع أسوده” .

كما أكد الأمير بدر في كلماته على العلاقة القوية التي كانت تربطه مع الأمير محمد بن فهد، قائلاً : “هو رفيع المقام من يعرف هالمقام، من يقدرني إذا شافني بابتسامة من عيونه

لأهله نظرة باحترام، من يعرفها المراجل والرجال احترامه” .

وختم سموه بقوله أن الأمير محمد بن فهد، برغم غيابه، سيظل حيًا في ذاكرة الجميع، كما ستظل مواقفه النبيلة حاضرة في قلوب من عرفوه.

والجدير بالذكر أن الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية سابقًا، توفى الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.