شكرا لمتابعة خبر عن مجندات سعوديات يشاركن لأول مرة في تمرين رماح النصر 2025 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد تمرين “رماح النصر 2025” مشاركة كوادر نسائية سعودية برتب مختلفة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ التمرين.

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود المملكة لتمكين المرأة في القطاعات العسكرية وتعزيز دورها في مختلف المهام العملياتية.

وكان تمرين رماح النصر المشترك انطلق الاثنين الماضي، في مركز الحرب الجوي، بمشاركة 15 دولة والذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ، وتوحيد وتعزيز مفهوم العمل المشترك، وتنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة، إضافةً إلى الارتقاء بالعمل المشترك على المستوى التكتيكي.