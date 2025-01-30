شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي: فرض غرامة على الطلاب المتغيبين فكرة غير نظامية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي طريقة متكاملة لحل أزمة غياب الطلاب عن المدارس.

وقال الحمادي في مداخلة مع برنامج ستوديو الصباح: “التغيب عن المدارس هو ظاهرة عالمية، وفي المملكة نسبة الغياب تتجاوز المسموح وخاصة في شهر رمضان المعظم”.

وأضاف: “فكرة فرض غرامة علي الطلاب المتغيبين هي فكرة غير نظامية لأن الوزارة وضعت أنظمة وقوانين للحد من الغياب، فالمفروض أنها تطبق بحظر حتى يكون هناك انضباط في الحضور”.

وعن أسباب الغياب قال: “أولا دور الأسرة فهي لها دور كبير في تحفيز الطلاب علي الحضور، أما وزارة التعليم فقد شددت في تعليماتها علي المدرسة بشرح الدرس بغض النظر عن عدد الطلاب الحاضرين حتي لو كان طالب واحد”.

وأضاف: “لابد أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب من خلال تهيئة نفسية الطلاب، مساعدتهم إذا كان هناك ضعف دراسي لدي الطلاب، بالإضافة لوجود مرشد أكاديمي وتربوي للمتابعة مع الطلاب”.

وتابع: “الفصول الدراسية الثلاثة ساهمت بلا شك في تغيب الطلاب نظرا لطول مدتها قرابة سنة إلا شهر”.