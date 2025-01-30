شكرا لمتابعة خبر عن مختص لـ الشباب: لذة العزوبية ما تنقطع حتى لو وصل عمرك 50 فلا تؤخروا الزواج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الباحث الاجتماعي، علي آل سيف، نصيحة إلى الشباب العازفين عن الزواج بحجة عدم رغبتهم في فقدان لذة العزوبية.

قال آل سيف خلال حديثه في بودكاست وضّاح :”لذة العزوبية اللي خايف أنك تفقدها ترى ما راح تنقطع لو وصل عمرك 50، لكن العمر ما يرجع ولا يتعوض !”.

وأكد أن العزوبية لها غرامة يدفعها من يفضلها، مشيرا إلى أن الفرد حينها سيجد نفسه وحيد وقد يكون في دور رعاية.

وحث الشباب على الزواج مؤكدا أن العزوبية مجالها كبير حتى بعد الزواج ولن تنقطع بالزواج ولا بإنجاب الأطفال، مضيفا أن الزواج مودة ورحمة وتفاهم ويمكن للفرد بعد الزواج أن يخرج ويسافر ويفعل أي شيء طالما أنه لا ليس أمر حرمه الله.