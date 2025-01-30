شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يبحث التنسيق الثنائي بين البلدين مع وزير الإعلام والان نبدء بالتفاصيل



وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، ووزير الإعلام البحريني د. رمزان بن عبدالله النعيمي، وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين ليرأس وفد المملكة في أعمال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي تستضيفه البحرين.

جرى خلال اللقاء استعراض أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تعاون وتنسيق مستمران أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية



وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مسارات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ تحقيقًا للرؤى المشتركة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعايةٍ واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

ولفت إلى الجهود الطيبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير

ومنها المبادرات التي تعمل عليها لجان مجلس التنسيق السعودي البحريني في مختلف المجالات، ومنها الإعلامية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية. تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية الدفع بها نحو نطاقاتٍ أكثر تكاملًا بما يحقق الرؤى والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته أن تتكلل جهود اجتماع لجنة التنسيق بالتوفيق والنجاح وفقًا للأهداف المنشودة.



وأعرب الدوسري عن شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، لما يوليه من حرصٍ واهتمامٍ مستمر على مواصلة تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء. الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية اليوم الخميس، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، ووزير الإعلام البحريني د. رمزان بن عبدالله النعيمي، وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين ليرأس وفد المملكة في أعمال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي تستضيفه البحرين.جرى خلال اللقاء استعراض أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من تعاونٍ وتنسيقٍ مستمرين في شتى المجالات، يستند إلى تاريخٍ ممتد من الحرص المتبادل على الدفع بمسارات العلاقات الأخوية الوثيقة نحو مستويات أكثر شمولًا.وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مسارات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ تحقيقًا للرؤى المشتركة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعايةٍ واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.ولفت إلى الجهود الطيبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمواصلة تطوير أوجه التنسيق والعمل والشراكة بين البلدين الشقيقين.ومنها المبادرات التي تعمل عليها لجان مجلس التنسيق السعودي البحريني في مختلف المجالات، ومنها الإعلامية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية.أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية الدفع بها نحو نطاقاتٍ أكثر تكاملًا بما يحقق الرؤى والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته أن تتكلل جهود اجتماع لجنة التنسيق بالتوفيق والنجاح وفقًا للأهداف المنشودة.وأعرب الدوسري عن شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، لما يوليه من حرصٍ واهتمامٍ مستمر على مواصلة تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.