شكرا لقرائتكم خبر عن "التواصل الحضاري" يناقش أهمية المشاركات الدولية وتعزيز مكانة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ملتقى "المشاركات الدولية بين الفرص والتحديات"، اليوم بمقر المركز بالرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين.



ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أهمية المشاركات الدولية، ودورها في تعزيز مكانة المملكة عالميًا، بالإضافة إلى استعراض الفرص التي تتيحها هذه المشاركات، والتحديات التي تواجهها.

المحافظة على الهوية الوطنية

واستضاف الملتقى كلاً من، الدكتور خالد الجندان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كل من جمهورية النمسا ومملكة بلجيكا سابقا، واللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، و الدكتور عبدالعزيز بن صقر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، والدكتورة مزنه العمير، الرئيس التنفيذي لجميعة النهضة.



فيما أدار الجلسة الدكتور سعد العريفي، سفير خادم الحرمين الشريفين في الاتحاد الأوربي سابقًا.



وفي بداية اللقاء رحب سعادة نائب الأمين العام للمركز، الأستاذ إبراهيم العاصمي، بالحضور مؤكدًا أن المركز يهدف من خلال برامجه مشاريعه المتنوعة وفق استراتيجيته الجديدة المعتمدة حديثًا للأعوام الخمسة القادمة 2025- 2029م، إلى المحافظة على الهوية الوطنية.

كما يهدف إلى تقوية النسيج المجتمعي، والتواصل الحضاري مع العالم، بما يعزز الصورة الذهنية عن المملكة مستخدمًا وسائله المختلفة في الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية والملتقيات واستطلاعات الرأي العام.



المشاركات الدولية السعودية

وأضاف: إننا ومن خلال، ملتقى "المشاركات الدولية بين الفرص والتحديات"، نجتهد جميعًا للتوصل إلى فهم أعمق، لمضامين وأهداف المشاركات الدولية للمملكة ونتعرف على متطلبات ومستوى وكفاءه تمثيل الوفود السعودية.

وذلك من خلال المشاركات الدولية، وكيفية تطويرها بما يتناسب وحجم طموح قيادتنا الرشيدة وفقهم الله، وما أقرته الدولة من مشروعات ومبادرات وفعاليات دولية كبرى، والتي تقودها المملكة في المنطقة وفي العالم.

وتابع: هذا يتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستفادة من الفرص من هذه الفعاليات الدولية، ومواجهة التحديات المحتملة، والإعداد الجيد لها للتخفيف من تداعياتها السلبية المحتملة. آملين في أن تتحول مخرجات النقاش في هذا اللقاء إلى برامج عمل نساهم بها جميعًا لتطوير هذا المجال الهام.

المبادرات والفعاليات الدولية

وتحدث الدكتور خالد الجندان، عن المشاركات الدولية للمملكة ودورها الاستراتيجي في المبادرات والفعاليات الدولية التي نظمتها المملكة.



فيما تناول الدكتور عبدالرحمن الحربي، التعريف بالهوية الوطنية والشخصية السعودية وتأثيرها في المؤتمرات الدولية، إضافة إلى تعريف المشاركات الدولية، وأهميتها في تعزيز العلاقات بين الدول.



واستعرض الدكتور عبدالعزيز بن صقر، أثر المشاركات الدولية على الاقتصاد السعودي وتأثيرها على الصورة الذهنية للمملكة، والرؤى والمقترحات لتطوير المشاركات الدولية لوفود وممثلي المملكة في الخارج.



التحديات التي تواجه وفود المملكة

وتحدثت الدكتورة مزنه العمير، عن الفرص التي تتيحها المشاركات الدولية للمملكة العربية السعودية، والتحديات التي تواجه وفود المملكة خلال مشاركاتها الدولية.



وتناول الملتقى المشاركات الدولية للمملكة والدور الاستراتيجي في المبادرات الكبرى والفعاليات الدولية التي نظمتها المملكة، فيما فتح اللقاء المجال لمناقشات الحضور ومداخلاتهم وتجاربهم.