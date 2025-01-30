شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزير الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية اليوم، معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بحضور سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، وسعادة وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وذلك بمناسبة زيارة معاليه لمملكة البحرين ليرأس وفد المملكة في أعمال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي تستضيفه البحرين. وجرى خلال اللقاء استعراض أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من تعاونٍ وتنسيقٍ مستمر في شتى المجالات؛ يستند إلى تاريخٍ ممتد من الحرص المتبادل على الدفع بمسارات العلاقات الأخوية الوثيقة نحو مستويات أكثر شمولًا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مسارات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين تحقيقًا للرؤى المشتركة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعايةٍ واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله. وأشار إلى الجهود الطيبة التي يبذلها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تطوير أوجه التنسيق والعمل والشراكة بين البلدين الشقيقين، ومنها المبادرات التي تعمل عليها لجان مجلس التنسيق السعودي البحريني في مختلف المجالات ومنها الإعلامية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية، لافتًا النظر إلى أهمية الدفع بها نحو نطاقاتٍ أكثر تكاملًا بما يحقق الرؤى والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته أن تتكلل جهود اجتماع لجنة التنسيق بالتوفيق والنجاح وفقًا للأهداف المنشودة. من جانبه، أكد معالي الأستاذ سلمان الدوسري عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين لما يوليه من حرصٍ واهتمامٍ مستمر على مواصلة تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين؛ بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.