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العصيمي : أجواء باردة إلى شديدة البرودة الليلة وغداً

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، عن توقعات بأجواء باردة إلى شديدة البرودة الليلة وغدا الجمعة .

‏وقال العصيمي عبر حسابه على موقع إكس :”أجواء باردة إلى شديدة البرودة الليلة وغدا الجمعة بإذن الله ولكن يتوقع أن تزداد قوة الموجة الباردة من السبت إلى الإثنين بسبب نزول منخفض جوي قطبي على منطقة الخليج العربي “٠

‏وأضاف العصيمي “اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم ترتفع درجات الحرارة بمشيئة الله، والله أعلم”٠

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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