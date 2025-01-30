شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة".. ضبط موقع مخالف بغش علامات تجارية لشركة دواجن وهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبرز المضبوطات

مكافحة الغش التجاري

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة، استغلت استراحة بتحويلها إلى "مزرعة دواجن" غير مرخصة، وعبئت الدجاج في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية وهمية.وأغلقت الوزارة المقر الواقع في السيل الصغير بمحافظة الطائف بالتعاون مع بلدية الطائف والأمن الوقائي بالمحافظة، وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهة المختصة، لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً للأنظمة.واشتملت المضبوطات على نحو 90 ألف كيس تغليف تحمل مسميات وهمية، و93 رول تحمل تواريخ ⁠مستقبلية مطبوعة، و 90 دجاجة جاهزة للذبح والتعبئة، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش، كما اتضح وجود غرفة تبريد خصصت للتخزين.وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً.والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح بعودتهم للعمل.