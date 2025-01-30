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الهيئة السعودية للمحامين تطلق النسخة الجديدة من سجل المنشأة القانونية

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الهيئة السعودية للمحامين تطلق النسخة الجديدة من سجل المنشأة القانونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمحامين النسخة الثالثة من سجل المنشأة القانونية، وتشمل النسخة الجديدة من السجل عدة عناصر مثل توضيح نوع الكيان القانوني، وإضافة خانة لإظهار بيانات مدراء الشركة، وأيضا إضافة خانة لعرض بيانات الممثل النظامي للشركة. كما تشمل كذلك إضافة خانة لعرض أسماء الشركات وبيانات الترخيص والعضوية الخاصة بهم، وإضافة خانة لتوضيح هوية المنشأة سواء كانت سعودية أو أجنبية.

وأوضحت الهيئة أن النسخة الجديدة من سجل المنشأة القانونية تستهدف الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات القانونية، وكذلك سهولة الوصول للبيانات وقراءتها عبر تصميم مميز. كما أنها تعزز الالتزام بتقديم خدمات قانونية بمعايير مهنية فعالة، وتسعى لضمان الالتزام بالجودة والامتثال الكامل للسياسات واللوائح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة السعودية للمحامين في السعي إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وخدمة كافة الممارسين القانونيين والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستفيدين من أجل تعزيز نمو القطاع، وذلك إيمانا بدور الهيئة المحوري والتطويري كبيئة مرجعية للمهنة وللممارسين بما يتوافق مع التوجهات والمعايير العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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