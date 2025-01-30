شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للمحامين تطلق النسخة الجديدة من سجل المنشأة القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن النسخة الجديدة من سجل المنشأة القانونية تستهدف الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات القانونية، وكذلك سهولة الوصول للبيانات وقراءتها عبر تصميم مميز. كما أنها تعزز الالتزام بتقديم خدمات قانونية بمعايير مهنية فعالة، وتسعى لضمان الالتزام بالجودة والامتثال الكامل للسياسات واللوائح.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة السعودية للمحامين في السعي إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وخدمة كافة الممارسين القانونيين والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستفيدين من أجل تعزيز نمو القطاع، وذلك إيمانا بدور الهيئة المحوري والتطويري كبيئة مرجعية للمهنة وللممارسين بما يتوافق مع التوجهات والمعايير العالمية.
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