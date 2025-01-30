شكرا لقرائتكم خبر عن حوالي 2 مليون متر مكعب.. سيول غزيرة تغذي سدود عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة عسير خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، نتج عنها جريان سيول جارفة رفدت سدود المنطقة بكميات كبيرة من المياه.وأوضحت المؤسسة العامة للري في إحصائية دورية لها أن إجمالي كمية السيول الواردة إلى سدود منطقة عسير خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025 بلغت 2,198,429 مترًا مكعبًا.وسجل سد الملك فهد أعلى كمية سيول واردة، حيث بلغت 450,000 متر مكعب. وشملت الحالة المطرية 14 سدًا في مختلف أنحاء المنطقة بكميات متفاوتة، مما أدى إلى امتلاء بعضها وتدفق السيول منها، مثل سد القوباء، وسد ترجس، وسد الفوهة.وأكدت المؤسسة أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية تدفق السيول وجاهزية السدود لاستيعاب كميات المياه الواردة، وذلك في إطار خططها المستمرة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.ودعت المؤسسة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب المجازفة بالاقتراب من مجاري السيول والسدود خلال هذه الفترة.كما أكدت على توفير قنوات تواصل للاستفسار عبر الرقم 8003060999 أو من خلال موقعها الإلكتروني www.sio.gov.sa.