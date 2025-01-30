شكرا لقرائتكم خبر غدًا الجمعة.. انطلاقة "كليجا بريدة" الاستثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق عصر غد الجمعة، ولمدة عشر أيام، فعاليات ومناشط النسخة السادسة عشر من مهرجان الكليجا، الذي تنظمه وتشغله الغرفة التجارية في القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بعد أن أسس المهرجان لمناسبة سنوية تقدم لها هذا العام أكثر من 1500 أسرة منتجة وحرفي وحرفية، بالإضافة إلى المصانع والشركات.

المشرف العام على مهرجان الكليجا، أمين عام غرفة القصيم، محمد الحنايا، أكد على الدعم والمتابعة التي يحظى بها المهرجان من قبل سمو أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود، صاحب فكرة المهرجان قبل 16 عامًا، ومن عمل على تبنيها، حتى انتقل الكليجا من منتج محلي إلى براند عالمي منافس، دفع بمنظمة اليونسكو إلى إدراج مدينة بريدة ضمن المدن المبدعة عالميًا في عام 2021م وجعل من هيئة فنون الطهي، وخلال احتفائها بالمدن السعودية المبدعة في اليونسكو، تعتمد "الكليجا" طبقًا رئيسيًا شعبيًا لمنطقة القصيم، عبر مبادرة روايات الأطباق الوطنية، ومخبوزًا محليًا لمدينة بريدة، في مبادرة مخبوزات المدن المبدعة، التي تُعنى بالتعريف بتراث الطهي والمأكولات الشعبية في المملكة.

وأضاف الحنايا، أن المهرجان يستهدف التسويق المستديم، وتحقيق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة والمؤسسات والمصانع الناشئة والصغيرة، من خلال استهداف "الحرفة" وتنميتها والعمل على تعزيزها.

مؤكدًا، أن المهرجان بمسيرته التي وصلت إلى 16 عامًا قد أسس لقاعدة بيانات وإرث مهني واستثماري ضخم، مشيراً إلى أن غرفة القصيم، وبرغبة قياداتها، حرصت على تنظيم وتشغيل المهرجان، لضمان خدمة الأسر بشكل مجاني يعزز مداخيلها ومكتسباتها المالية والمهنية والتطويرية.

المدير التنفيذي للمهرجان، الأستاذ نايف المنسلح، بين أن المهرجان الذي تنظمه وتشغله الغرفة التجارية في القصيم، حظي في جميع نسخه السابقة بمشاركة خليجية وعربية ودولية، من خلال 4 دول خليجية، في حين تواجد "الكليجا" كمنتج وعلامة لتمثيل المنطقة والمملكة في عدة مناسبات في دول فرنسا والصين وإيطاليا والبرازيل والبرتغال والعراق ومصر؛ الأمر الذي يؤكد أهمية وضخامة المهرجان، وتأثيره على خارطة المهرجانات السياحية والاقتصادية على مستوى المملكة.

وبين المنسلح، أن المهرجان في نسخته 16 استثنائي من حيث المكتسبات التي فاز بها منتج الكليجا وطنيًا وعربيًا وعالميًا، من خلال منظمة اليونسكو، ومن خلال هيئة فنون الطهي، بالإضافة إلى أنه تحصل حتى الآن على أعداد كبيرة للمتقدمين على المشاركة، حيث بلغت الأسر المنتجة المتقدمة أكثر من 750 أسرة، ومتقدمي الحرف اليدوية قرابة 230 حرفي وحرفية، والفود ترك أكثر من 370 وعدد الشركات والمؤسسات قرابة 200 شركة ومؤسسة.

وأضاف المنسلح، أن أرض المهرجان تم توزيعها وتحديد مساراتها كي يقضي الزائر جولته وقد اطلع على جميع أركان وفعاليات المهرجان، حيث سيكون هناك صالة رئيسية تحوي منتجات وعروض الأسر والشركات والمصانع والمعامل المتخصصة بالكليجا، وخيمة الجردة المختصة بالمأكولات المحلية والموسمية التي يتم إعدادها وتحضيرها من البيئة المحلية، ومقر المناطق المشاركة، والمنطقة التراثية، ومنطقة الكليجا الحي، وكليجا القمح، والكافيهات والمطاعم، ومنطقة الأسر المنتجة والأكل الشعبي، ومسرح الطفل، والمسرح الروماني المحتضن للفعاليات التمثيلية والتنافسية، ومقر الطبخ والتجهيز الحي للمأكولات والكليجا، ومنطقة الغذاء العضوي والمنتجات الطبيعية.