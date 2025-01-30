عبدالعزيز رحيم يحتفل بزفاف ابنه عبدالإله بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبدالعزيز قاسم رحيم، بزواج ابنه عبدالإله على ابنة منصور الخريجي بجدة، بحضور عدد كبير من أهالي العروسين ومسؤولين ورجال أعمال، وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة التي شملت ألوانًا شعبية وأهازيج وطنية أضفت على المناسبة أجواءً من البهجة والفرح.

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