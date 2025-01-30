شكرا لمتابعة خبر عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة اليوم في مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الخميس، في بعض مطارات المملكة.

وشارك المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائمة بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على تلك المطارات.

وكلن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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