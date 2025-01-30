شكرا لمتابعة خبر عن النواب الكويتيون السابقون مبارك الطشه‬⁩ ومتعب الجلال‬⁩ يلقطون الفقع‬⁩ في بر ⁧‫المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر النائبان الكويتيان السابقان مبارك الطشة ومتعب الجلال في مقطع فيديو وهما يلقطان الفقع في بر المملكة بسعادة.

وجاء الثنائي يستمتعان بالأجواء في البر وسط الطبيعة الخضراء الساحرة .

‎وتشهد منطقة الحدود الشمالية إقبالاً كبيراً مع بداية موسم الفقع (الكمأة)، الذي يبدأ في الأشهر التي تلي موسم الأمطار، بين شهري يناير ومارس.

ويعد موسم الفقع فرصة لتعزيز التراث الثقافي والاجتماعي في المنطقة؛ فالفقع لا يقتصر فقط على كونه طعاماً لذيذاً، بل يحمل في طياته تاريخاً عميقاً وجزءاً من هوية المجتمعات الصحراوية، ويجتمع الأهالي في هذا الموسم لتبادل الخبرات واحتساب الغنائم من هذا الكنز الطبيعي.