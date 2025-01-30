شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. إنقاذ قدم مريض خمسيني من البتر بعد 10 سنوات من المعاناة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مركز فهد العويضة للقدم السكري، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ قدم مريض خمسيني كان قد تقرر له إجراء عملية بتر بسبب جروح مزمنة استمرت معه لأكثر من 10 سنوات، مما أعاق قدرته على المشي وألزمه استخدام الكرسي المتحرك.

حالة المريض وسرعة التعامل

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض، عند حضوره إلى المركز، كان يشكو من تقرحات في باطن القدم حدّت من قدرته على المشي وتسببت في تسوس عظام القدم، مما زاد حالته سوءًا. وقد نصحه الفريق الطبي المعالج في مركز آخر بضرورة بتر القدم.

وبعد خضوعه لحزمة من الفحوصات الطبية، قرر الفريق الطبي بمركز فهد العويضة للقدم السكري إجراء عملية جراحية لإزالة العظام المتسوسة وتثبيتها باستخدام جهاز تثبيت خارجي، مع إغلاق الجرح في نفس العملية، مما ساهم في الحفاظ على القدم واستعادة وظيفتها الطبيعية.



متابعة المريض بعد نجاح العملية

ونوّه التجمع بأن العملية تكللت بالنجاح -بفضل الله-، وتمت متابعة حالة المريض لمدة 6 أشهر، حيث أُزيل جهاز التثبيت الخارجي ووُضعت له جبيرة، مع خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي، مما مكّنه من إعادة تأهيله ليعود إلى ممارسة حياته الطبيعية والمشي دون الحاجة إلى الكرسي المتحرك.

أجرى العملية الفريق الطبي المكوّن من الدكتور هاني بادحدح، استشاري جراحة القدم والكاحل، الدكتور عبدالرحمن الصقعبي، استشاري الجراحة العامة، الدكتور بدر العمري، الدكتور وائل السعران.