شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة السمكية" لـ "اليوم": ننتج أكثر من 5 أنواع بالإضافة إلى الروبيان والان نبدء بالتفاصيل

الاستزراع السمكي في السعودية

تنمية معدلات الإنتاج السمكي

أنظمة الاستزراع السمكي

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه خلال حديثه لـ ”اليوم“ أن منظومة الاستزراع السمكي تنتج أكثر من 5 أنواع من الأسماك بالإضافة إلى الروبيان.وأشار خلال ورشة عمل إلى نجاح استزراع أسماك السلمون المرقطة في الأنظمة المغلقة واسماك البلطي وتعمل بتقنيات حديثة.وعقدت ورشة العمل بعنوان ”أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة “R.A.S ”والتي عقدها المركز بالتعاون مع المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي“ ساكوا ”بمبنى المركز الوطني للأرصاد بجدة“.واستكمل الفقيه خلال حديثه، أن أهمية الورشة عمل الأنظمة المغلقة لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين بالجوانب الإيجابية في الإنتاج بالاستزراع السمكي ورفع كفاءة الإنتاج.هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مستويات الأمن الغذائي، مع ضمان عدم انتقال أو انتشار الإصابات المرضية.ولفت إلى تنوع وتعدد الجهود الرامية إلى تنمية معدلات الإنتاج السمكي ورفع الكفاءة الإنتاجية لمزارعي ومنتجي الأسماك عن طريق تثقيفهم وتوعيتهم بنتائج الأبحاث، وأفضل الممارسات وعرض التقنيات الحديثة التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز كفاءة الإنتاج في مجال الإنتاج السمكي.وأكد "الفقيه" أن منطقة مكة المكرمة تحظى بأكثر من 70 مشروع خاص بالاستزراع السمكي مشيرًا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز مستويات الأمن الغذائي، لما يصب في رفاهية المواطن.كما تعمل على تنوع القاعدة الغذائية وقد حققت أكثر من 120 ألف طن بمنتجات الاستزراع السمكي المنتجة محليًا والأرقام للعوائد من صادرات المنتجات السمكية للخارج، إذ تجاوز المليار ريال وهذه مؤشرات تسهم في تطوير قطاع الاستزراع السمكي.من الجدير بالذكر، أن المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي“ساكوا” يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك: تصميم الأنظمة، وتوريد المعدات عالية الجودة، والتركيب، والدعم الفني، والصيانة المستمرة، وهي من روّاد الصناعة في مجال توفير أنظمة تربية الأحياء المائية «RAS».وهي مصممة لجعل البيئة السمكية أكثر كفاءة واستدامة حيث تعمل تقنية RAS على إعادة تدوير المياه وتنقيتها باستمرار، مما يضمن الظروف المثالية لصحة ونمو الأسماك.مع الأخذ في الاعتبار، تخفيض استهلاك المياه والوقاية من المؤثرات البيئية الضارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في تربية الأسماك بطرق أكثر استدامة وإنتاجية أعلى.