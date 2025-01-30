شكرا لقرائتكم خبر عن إشعار 861 مبنى مخالفًا.. حملة موسعة في حي طيبة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

مركبات مخالفة

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة حملة واسعة في نطاق بلدية طيبة، أسفرت عن إشعار 861 مبنى مخالفًا، بالإضافة إلى تحسين 501 مرفقًا عامًا، وذلك ضمن خطط الأمانة المستمرة لمعالجة التشوهات البصرية وتعزيز الخدمات البلدية.وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس عبدالعزيز المغربي إلى أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الحملة من إزالة 34 مخيمًا غير نظامي و63 حظيرة عشوائية، كانت تشكّل تعديًا على الأراضي العامة وتؤثر على المظهر الحضري.كما جرى رصد وإزالة 165 موقعًا للباعة الجائلين المخالفين الذين يشغلون الأرصفة والطرقات بطرق غير منظمة، إضافة إلى مصادرة 97 عربة بيع مخالفة، بهدف تنظيم أنشطة البيع الجائل وتحسين انسيابية الحركة في الشوارع.أشار م. المغربي إلى أن الحملة تضمنت أيضًا سحب 37 مركبة مخالفة تُركت لفترات طويلة في الشوارع والأحياء، مما يساهم في القضاء على مسببات التشوه البصري وتحسين البيئة الحضرية.وأضاف أن الأمانة قامت بإزالة 408 مظلات ولوحات إعلانية مخالفة تم إنشاؤها دون تراخيص نظامية، بالإضافة إلى معالجة 35 مستنقعًا وردم الحفر والتشققات في الطرق، وذلك ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة.وأكد أن الأمانة تواصل تكثيف جهودها الميدانية لرصد المخالفات والتعديات، وفق استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المشهد الحضري.كما دعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية، دعمًا لجهود الأمانة في رفع مستوى جودة الحياة والخدمات البلدية في المدينة.