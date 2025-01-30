شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تصنيفات لجهات الفحص الفني الدوري للمركبات.. وهذا شرط الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

4 أقسام لتصنيف جهات الفحص

قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات

متطلبات مكافحة الحرائق

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان لائحة اشتراطات منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية احتياجات المستهلكين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.وكذلك تحسين معايير الصحة والسلامة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وحددت الوزارة 4 أقسام لتصنيف جهات الفحص الفني الدوري للمركبات، تتضمن جهات الفحص الفني الدوري للمركبات «5 مسارات فحص فأكثر»، وتشمل المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة.ويتمثل القسم الثاني في جهات الفحص الفني الدوري للمركبات «3 - 4 مسارات فحص»، وهي هي جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، عدا التي تحمل مواد خطرة وتشتمل على 4 مسارات فأقل.أما القسم الثالث فيضم جهات الفحص الفني الدوري للمركبات «مسارين فحص فأقل» و‌هي جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات فقط وتشتمل على مسارين فأقل أو وحدتين فأقل، والرابع الذي يشملها الفحص الفني الدوري المتحرك، للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بوساطة أجهزة تقنية متخصصة.وصنّفت اللائحة أيضًا الجهات العاملة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات حسب نوع المركبة إلى 3 فئات هي فحص فني للمركبة، وفحص فني للمركبة، القاطرة والمقطورة ونصفها، وفحص فني للمركبة، القاطرة والمقطورة ونصفها، والمركبات التي تحمل مواد خطرة.وألزمت الوزارة المنشآت المرخص لها بالحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري، وموافقة الجهة المشرفة.وأشارت إلى متطلبات الموقع والمساحة للمنشآت التي تضم 5 أو 4 مسارات فتكون في المناطق الصناعية ومناطق الورش والخدمات المساندة، أما أقل من 4 مسارات و3 أو اثنين فيكون في شارع مخصص للاستخدام التجاري.واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية.وشددت الوزارة على القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها: صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال، والجدران والأرضيات والمصابيح وصيانة واجهة الورشة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.ومنعت الوزارة تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.