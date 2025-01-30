زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2025, 7:44 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بُعد 71 كيلو متراً جنوب شرقي مدينة نيكولاي، وعلى عُمق 0.1 كيلومتر. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن عن سقوط ضحايا أو أضرارٍ مادية من جرّاء الزلزال.

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