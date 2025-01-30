شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 30 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.