شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. اعرف درجات الحرارة على المناطق اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الخميس، بحسب ما أوضحه مركز الأرصاد على موقعه الرسمي، إذ استحوذت السودة على الأقل بـ 12 درجة مئوية تلتها طريف وعرعر بـ 13 درجة مئوية.بينما استحوذت جازان على الأعلى بـ 32 درجة مئوية تلتها جدة ومكة بـ 31 درجة، وجاءت درجات الحرارة على مناطق المملكة على النحو التالي:-

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وأشار إلى أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لم يستبعد مركز الأرصاد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم.

وتوقع مركز الأرصاد أيضا استمرار هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.



حالة الخليج العربي والبحر الأحمر

وبخصوص البحر الأحمر تكون الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة.

وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.



أما حالة موج البحر يكون متوسط على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

تكوّن السحب الرعدية الممطرة

وفي الخليج العربي توقع مركز الأرصاد أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.



ويرتفع الموج من نصف المتر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، بينما تكون حالة موج البحر من متوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.