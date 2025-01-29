شكرا لمتابعة خبر عن الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان فلكيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مركز الفلك الدولي، أن يوم الجمعة 31 يناير 2025 سيوافق غرة شهر شعبان في عديد من الدول الإسلامية، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال يوم الأربعاء 29 يناير.

وكان تعذر رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير، حيث يغيب القمر قبل أو مع غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي؛ ما يعني إكمال شهر رجب ثلاثين يومًا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية هلال شهر شعبان ستكون مُمكنة بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي؛ مما يعني أن أغلبية الدول ستبدأ شهر شعبان يوم الجمعة 31 يناير أيضًا.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: ” رسميًا غرة شهر شعبان توافق يوم الجمعة 31 يناير في كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان واليمن والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والسودان وتونس وليبيا والجزائر” .

ومن المتوقع أيضًا أن يكون 30 يومًا في كل من إيران وباكستان وبنغلادش والمغرب وموريتانيا.

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