شكرا لمتابعة خبر عن رصد مخالفات سير أثناء بث مباشر بميدان الشراع بجازان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ارتكب بعض قائدي السيارات مخالفات سير عند ميدان الشراع في جازان، وجرى رصد المخالفات أثناء بث تلفزيوني مباشر بقناة الإخبارية بدون قصد وفي غفلة من قائدي هذه السيارات.

وكان مراسل أحد البرامج بقناة الإخبارية في بث مباشر قصير عند ميدان الشراع في جازان، وأثناء البث رصدت الكاميرا مخالفي السير بالميدان.

وتتراوح الغرامات المالية للمخالفات المرورية في المملكة بين 500 ريال و6,000 ريال، حسب نوع المخالفة.